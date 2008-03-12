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    «Пока у нас в спорте больше проблем, чем успехов». Александр Лукашенко – о назначении нового министра спорта Беларуси

    Теги Александр Лукашенко сборная Беларуси сборная Беларуси жен Александр Шамко Министерство спорта Беларуси Сергей Ковальчук

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах смены министра спорта страны после Олимпийских игр в Пхенчхане.

    На должность министра спорта Республики Беларусь назначен Сергей Ковальчук, ранее эту должность занимал Александр Шамко.

    «Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное – там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых.

    Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в ВУЗе», – сказал Лукашенко.

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