Халвард Ханеволд: «Если бы Бьорндален сказал, что уходит из спорта, то ему, пожалуй, дали бы возможность пробежать в Холменколлене»

Трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд оценил шансы Уле Эйнара Бьорндалена выступить на этапе Кубка мира в Холменколлене.

«Я бы с удовольствием посмотрел на Бьорндалена в Холменколлене. Думаю, этого также желают зрители и рекламный отдел федерации. Но ситуация выглядит слегка щекотливой, потому что в федерации не знают, завершит ли он карьеру.

Если бы они получили сообщение, что Уле Эйнар уходит, то ему, пожалуй, дали бы возможность пробежать в качестве прощального жеста. Но сейчас федерация исходит из спортивных критериев.

Может случиться, что кто-то плохо выступит в Контиолахти или заболеет. Остальные гонщики заняты на Кубке IBU в Ханты-Мансийске, тогда Бьорндален получит шанс. Думаю, что он бы посмотрел на предоставленную возможность выступить как на кредит доверия, и, пожалуй, он ужасно разочарован, что не попал в число участников. То, что сейчас происходит, неприятно.

Наверное, Уле Эйнар чувствует, что он открылся федерации, приведя разные причины того, что не смог набрать форму вовремя, но они не приняли это во внимание. Руководству, может быть, следовало бы выбрать его тренерским решением, рассмотрев ситуацию как особую», – рассказал Ханеволд.

«Разумеется, Бьорндален выступит в Холменколлене, и федерация могла бы об этом объявить. Завершит он карьеру или нет, мы узнаем только после окончания сезона. Подумайте, а вдруг он уйдет, и мы не увидим его в Холменколлене в последний раз? Не думаю, что мы можем так рисковать. Несмотря ни на что, он проделал огромную работу в норвежском мужском биатлоне.

Не факт, что в Холменколлене случится победа номер 97, но никто не сомневается, что Бьорндален сделает все, чтобы выиграть. Он заслуживает того, чтобы выступить дома. Нам следовало бы позволить ему это», – отметил эксперт TV2 Уле Кристиан Столтенберг.