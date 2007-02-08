WADA установило видеонаблюдение в антидопинговой лаборатории на Играх-2018, чтобы не повторилась ситуация Сочи-2014

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло повышенные меры безопасности в антидопинговой лаборатории Пхенчхана-2018.

Так, в лаборатории установили круглосуточное видеонаблюдение, а также ввели очень строгие правила посещения некоторых комнат. Например, если любой сотрудник проведет в определенном помещении лаборатории более пяти минут, то автоматически включится сигнал тревоги.

Это было сделано для того, чтобы на Олимпиаде-2018 не повторилась ситуация Сочи-2014, когда, по мнению агентства, российские спецслужбы меняли допинг-пробы россиян через дырку в стене лаборатории.

Тем не менее, WADA сообщило, что не может гарантировать отсутствие случаев мошенничества с допинг-пробами в лаборатории, даже несмотря на все принятые меры.