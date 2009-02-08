Глава WADA: «Моя отставка не предусмотрена, даже если CAS удовлетворит иск российских спортсменов»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился ожиданиями от решения CAS по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 и сообщил, что при любом решении сохранит должность.

«Насколько я знаю, моя отставка не предусмотрена. Если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, решение должно быть разобрано теми, кто отвечает за допуск или недопуск атлетов. Это не ответственность ВАДА определять, кто участвует в Олимпийских играх. Несоответствие РУСАДА подтверждено.

И насколько я знаю, еще давно говорили, что российские спортсмены, которые пройдут через жесткий процесс антидопинга, будут участвовать. Но результаты этого процесса меня не удовлетворяют.

У меня нет никаких сомнений, что в России была системная манипуляция с допинг-пробами. Все комиссии доказали это», – заявил Риди.