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    Глава WADA: «Моя отставка не предусмотрена, даже если CAS удовлетворит иск российских спортсменов»

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Крэйг Риди Пхенчхан-2018

    Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился ожиданиями от решения CAS по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 и сообщил, что при любом решении сохранит должность.

    «Насколько я знаю, моя отставка не предусмотрена. Если CAS примет решение в пользу российских спортсменов, решение должно быть разобрано теми, кто отвечает за допуск или недопуск атлетов. Это не ответственность ВАДА определять, кто участвует в Олимпийских играх. Несоответствие РУСАДА подтверждено.

    И насколько я знаю, еще давно говорили, что российские спортсмены, которые пройдут через жесткий процесс антидопинга, будут участвовать. Но результаты этого процесса меня не удовлетворяют.

    У меня нет никаких сомнений, что в России была системная манипуляция с допинг-пробами. Все комиссии доказали это», – заявил Риди.

    Если вы совсем запутались в олимпийских судах и апелляциях

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