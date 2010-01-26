Симон Фуркад: «Поддерживаю сборную России. В решениях МОК больше политики»

Французский биатлонист заявил, что поддерживает российских спортсменов, которых не допустил до Пхенчхана-2018.

«Я в шоке о того, что происходит вокруг российского биатлона и российского спорта.

Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые спортсмены, которые 4 года готовились к Олимпийским играм, которые пытались показывать хорошие результаты. А они сейчас не едут в Корею.

Я с этим не согласен и поддерживаю вашу сборную. Здесь больше политики», – сказал Фуркад.