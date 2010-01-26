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    Симон Фуркад: «Поддерживаю сборную России. В решениях МОК больше политики»

    Теги Симон Фуркад сборная России сборная Франции МОК Пхенчхан-2018

    Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что поддерживает российских спортсменов, которых МОК не допустил до Пхенчхана-2018.

    «Я в шоке о того, что происходит вокруг российского биатлона и российского спорта.

    Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые спортсмены, которые 4 года готовились к Олимпийским играм, которые пытались показывать хорошие результаты. А они сейчас не едут в Корею.

    Я с этим не согласен и поддерживаю вашу сборную. Здесь больше политики», – сказал Фуркад.

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