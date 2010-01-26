Симон Фуркад: «Поддерживаю сборную России. В решениях МОК больше политики»

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что поддерживает российских спортсменов, которых МОК не допустил до Пхенчхана-2018.
«Я в шоке о того, что происходит вокруг российского биатлона и российского спорта.
Не могу понять, если хотят наказать грязных спортсменов, то почему за это должны страдать чистые спортсмены, которые 4 года готовились к Олимпийским играм, которые пытались показывать хорошие результаты. А они сейчас не едут в Корею.
Я с этим не согласен и поддерживаю вашу сборную. Здесь больше политики», – сказал Фуркад.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.