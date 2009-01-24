Симон Фуркад: «Правила должны быть одинаковы для всех. Но в истории с русскими видны двойные стандарты»

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал ситуацию с недопуском до Пхенчхана-2018 российских спортсменов.

– Как ты отреагировал на отстранение Шипулина от Олимпиады и подозрения в допинге на его счет?

– Я не знаком с документами и точной причины его отстранения не знаю. С другой стороны, русские в этом году проявляют себя меньше, это видно на трассе. Совпадение это или последствия недавних решений? Я не знаю.

Но мы не можем говорить, что это скверный русский, который употребляет допинг. Это не тот случай. Я знаю Антона уже давно, у меня хорошие отношения с российской командой.

– Ты считаешь, что к России относятся как-то по-особому?

– Правила должны быть одинаковы для всех. Допингиста поймали, наказали – это нормально. Такая система должна быть для каждого. Но в этой истории видны двойные стандарты. Наказания для одних тяжелее, чем для других. И я не только о биатлоне.

– Как русские реагируют на происходящее?

– Они порой думают, что против них существует заговор и что только они платят. Тот факт, что всплывают новые имена, только укрепляет это чувство.

Наказывать нужно людей, вовлеченных в это, но нельзя просто указывать пальцем на целую нацию. Я ставлю себя на их место – если в стране есть государственная система допинга, но я не сделал ничего плохого, мне было бы обидно отвечать за то, что творят другие.

Я допускаю, что некоторые из них ни при чем, но ставят всех в один ряд, – сказал Фуркад-старший.

Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады