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    Симон Фуркад: «Правила должны быть одинаковы для всех. Но в истории с русскими видны двойные стандарты»

    Теги Симон Фуркад сборная России допинг Антон Шипулин Пхенчхан-2018

    Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал ситуацию с недопуском до Пхенчхана-2018 российских спортсменов.

    Как ты отреагировал на отстранение Шипулина от Олимпиады и подозрения в допинге на его счет?

    – Я не знаком с документами и точной причины его отстранения не знаю. С другой стороны, русские в этом году проявляют себя меньше, это видно на трассе. Совпадение это или последствия недавних решений? Я не знаю.

    Но мы не можем говорить, что это скверный русский, который употребляет допинг. Это не тот случай. Я знаю Антона уже давно, у меня хорошие отношения с российской командой.

    Ты считаешь, что к России относятся как-то по-особому?

    – Правила должны быть одинаковы для всех. Допингиста поймали, наказали – это нормально. Такая система должна быть для каждого. Но в этой истории видны двойные стандарты. Наказания для одних тяжелее, чем для других. И я не только о биатлоне.

    Как русские реагируют на происходящее?

    – Они порой думают, что против них существует заговор и что только они платят. Тот факт, что всплывают новые имена, только укрепляет это чувство.

    Наказывать нужно людей, вовлеченных в это, но нельзя просто указывать пальцем на целую нацию. Я ставлю себя на их место – если в стране есть государственная система допинга, но я не сделал ничего плохого, мне было бы обидно отвечать за то, что творят другие.

    Я допускаю, что некоторые из них ни при чем, но ставят всех в один ряд, – сказал Фуркад-старший.

    Шипулин, Устюгов, Ан, фигуристы и хоккеисты – без Олимпиады

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