Светлана Журова: «Иностранные спортсмены боятся публично задавать вопросы об отстранении россиян от Игр-2018»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала ситуацию с недопуском ряда российских спортсменов к Пхенчхану-2018.

«Это ненормально, потому что спортсмены других стран нарушают эти правила направо и налево.

Все эти дни мне писали иностранные спортсмены и спрашивали: «Мы знаем людей, которые были дисквалифицированы за более серьезные нарушения, чем сейчас россияне, но все они сейчас принимают участие в Олимпиаде, только потому что они не россияне. Почему такая несправедливость?».

При этом эти иностранные спортсмены говорят, что публично этот вопрос не зададут. Они боятся задать этот вопрос», – рассказала Журова.