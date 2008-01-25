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    Светлана Журова: «Иностранные спортсмены боятся публично задавать вопросы об отстранении россиян от Игр-2018»

    Теги Светлана Журова сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала ситуацию с недопуском ряда российских спортсменов к Пхенчхану-2018.

    «Это ненормально, потому что спортсмены других стран нарушают эти правила направо и налево.

    Все эти дни мне писали иностранные спортсмены и спрашивали: «Мы знаем людей, которые были дисквалифицированы за более серьезные нарушения, чем сейчас россияне, но все они сейчас принимают участие в Олимпиаде, только потому что они не россияне. Почему такая несправедливость?».

    При этом эти иностранные спортсмены говорят, что публично этот вопрос не зададут. Они боятся задать этот вопрос», – рассказала Журова.

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