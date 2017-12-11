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    Ольга Подчуфарова: «Не вижу смысла выступать в таких кондициях, как сейчас. Беру паузу»

    Теги Кубок мира сборная России жен Ольга Подчуфарова

    Призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете Ольга Подчуфарова решила взять паузу в выступлениях в текущем сезоне. 

    «По согласованию с тренерами я возьму паузу в текущем сезоне, чтобы заняться здоровьем. На фоне соревновательных нагрузок старые проблемы вернулись. Была надежда, что ситуация выправилась, но гонки на этапах Кубка мира в Эстерсунде и моем любимом Хохфильцене, где тренеры дали мне шанс проявить себя, показали обратное.

    Я прекрасно понимаю, что не показываю тот результат, на который потенциально способна. Не вижу смысла выступать в таких кондициях», — объяснила Подчуфарова. 

    «Вернусь ли на Кубок мира? Посмотрим, как будут развиваться события. Те проблемы, с которыми я боролась два года, никому не пожелаю, но все так, как есть. Карьеру я заканчивать не собираюсь, буду тренироваться и работать. Но где-либо выступать сейчас нет смысла, организм у меня один», – цитирует биатлонистку «Матч ТВ».

    В декабрьских гонках Ольга ни разу не заезжала в топ-30.

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