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    Рикко Гросс: «Состав на Пхенчхан-2018 будет сформирован после чемпионата Европы»

    Теги Рикко Гросс сборная России Пхенчхан-2018

    Тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал о планах по подготовке команды к Олимпийским играм, а также о формировании состава.

    «Дальнейшие планы нашей команды – сначала мы несколько дней отдохнем. Это необходимо после соревнований на протяжении трех недель подряд. После этого вернемся к подготовке к Олимпийским играм.

    На сбор мы останемся в Италии, на среднегорье. Затем несколько дней проведем в Рупольдинге.

    Что касается состава команды для участия в Олимпийских играх, то сформирован он будет после европейского чемпионата», – заявил Гросс.

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