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    Андерс Бессеберг: «Хотел бы видеть Бьорндалена запасным на эстафету в Пхенчхане-2018. Он не просто заслужил, он отобрался туда»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии МОК IBU Андерс Бессеберг Томас Бах Пхенчхан-2018

    Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал о том, что обсудил с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом вопрос участие норвежца Уле Эйнара Бьорндалена в Пхенчхане-2018.

    «Я изучил, если ли у МОК возможность предоставления wild card. У нас на соревнованиях такое есть, хотя они и предназначены не для таких случаев, а для стран без квот. Поэтому я связался с Бахом, чтобы узнать, есть ли в их системе возможность для этого.

    Как он отреагировал?

    – У нас был долгий разговор. Мы обсуждали вопросы, это не было чем-то неестественным, мы регулярно общаемся. Он считает прискорбным, что Уле Эйнар не отобрался на Игры, он хотел бы увидеть его на Олимпиаде. Но, к сожалению, никаких возможностей не существует.

    Я бы хотел, чтобы проблема была решена тем, что Уле Эйнара взяли бы в качестве запасного на эстафету. Он не просто заслужил это, лично я считаю, что он квалифицировался. Я был в Хохфильцене в прошлом месяце и видел эстафету – нет сомнений в том, что он все еще хороший лыжник.

    Но оспорить ничего нельзя, потому что критерии отбора ясны. Но следует задуматься, стоит ли учитывать их в отдельных случаях.

    Бьорндален сам попросил вас узнать о возможности получения личной квоты?

    – Нет. Хоть мы и находимся в тесном контакте в течение последних лет 10-15, но он ни о чем меня не просил.

    Как думаете, Бьорндален мог бы выступить на этой Олимпиаде?

    – Год за годом Уле Эйнар показывал, что он всегда попадает с пиком формы на чемпионат мира, как было в Хохфильцене в прошлом году, и в Осло-2016. Но в этом сезоне ему, возможно, не повезло со схемой отбора. Возможно, он не учел тот факт, что ему понадобится форма для квалификации на Игры», – отметил Бессеберг.

    Бьорндалена не взяли на Олимпиаду. Но, кажется, он не уходит

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