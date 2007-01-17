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    МОК может дать Бьорндалену персональную квоту для участия в Пхенчхане-2018

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии МОК Пхенчхан-2018

    Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность предоставления персональной квоты норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьорндалену для участия в Пхенчхане-2018, сообщает NRK.

    Восьмикратный олимпийский чемпион и самый титулованный спортсмен в истории зимних Игр не вошел в состав норвежской команды на Пхенчхан-2018.

    В текущем сезоне спортсмен выступил в восьми личных гонках Кубка мира, где стал 18-м, 31-м, 18-м, 28-м, 46-м, 52-м, 46-м и 42-м. Для попадания в олимпийский состав требовалась один раз попасть в топ-6 или же дважды – в топ-12.

    Пхенчхан-2018 могут стать седьмыми Играми для Бьорндалена, первыми были Игры-1994 в Лиллехаммере.

    Бьорндалена не взяли на Олимпиаду. Но, кажется, он не уходит

    Опрос

    Поедет ли Бьорндален в Пхенчхан-2018?

    8047 голосов 1
    • Да
      58%
    • Нет
      42%

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