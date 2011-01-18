Вольфганг Пихлер: «Если бы знал о допинге в России, то рассказал бы. Я не боюсь последствий»

Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер сообщил, что считает несправедливым решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить его в связи с допингом россиянок в Сочи-2014.

«Это фарс. Я стал жертвой заговора. Я ненавижу допинг. Если что-то и было, то я об этом не знал.

Мой адвокат напишет в МОК письмо с требованием провести слушание. До сих пор мне никто не давал возможности высказаться. Не было предоставлено сведений о том, что я был вовлечен, не было положительных допинг-проб моих спортсменок», – сказал Пихлер.

Он заявил, что никогда никто не предлагал ему дать допинг спортсменам.

«Нет! Русские не глупые. Если вы хотите поддерживать систему допинга, круг осведомленных должен быть очень узок», – отметил тренер.

Пихлер признался, что, узнав о допинге в команде, сразу бы обнародовал эту информацию.

«Я сделал бы это. Я не боюсь последствий», – сказал немец.

Также он поделился мнением насчет работы докторов.

«Если врач по-настоящему хочет дать тебе допинг, то у тебя как спортсмена шансов нет. В команде всегда есть доктор и биохимик, а по утрам проводится анализ мочи», – заключил Пихлер.