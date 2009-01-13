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    Вольфганг Пихлер: «Родченков говорил, что Зайцева 4 года использовала эритропоэтин. Я в это не верю»

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг WADA Вольфганг Пихлер Григорий Родченков

    Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер сообщил, что не верит обвинениям Григория Родченкова в адрес Ольги Зайцевой.

    «Родченков говорил о том, что Зайцева четыре года использовала эритропоэтин, что я не вовлечен в это, но опытный тренер должен был это заметить. Это то, что он сказал. Но я не понимаю, как я должен был это видеть? Я в это не верю.

    Мы проводили наши тренировочные сборы в Рупольдинге, все российские биатлонистки были под контролем WADA, она жила в Бельгии и Швейцарии, около 90% времени она проводила в Европе. Она была под контролем WADA и ничего подозрительного не было. Так где тогда доказательства?» – рассказал Пихлер.

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