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    Делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под флагом объединения на церемонии открытия Игр-2018

    Теги сборная Южной Кореи открытие Пхенчхан-2018 политика сборная КНДР

    Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном участии своих делегаций в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

    Спортсмены из двух стран пройдут под флагом объединения, на котором будет изображен Корейский полуостров.

    Также представителями государств было достигнуто соглашение о создании единой женской хоккейной команды.

    Консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу соместного участия двух стран будут проведены в ближайшее время.

    Ранее Южная Корея и КНДР совместно участвовали в церемонии открытия в 2000, 2004 и 2006 годах.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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