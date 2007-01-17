Делегации КНДР и Южной Кореи пройдут под флагом объединения на церемонии открытия Игр-2018

Официальные представители КНДР и Южной Кореи договорились о совместном участии своих делегаций в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
Спортсмены из двух стран пройдут под флагом объединения, на котором будет изображен Корейский полуостров.
Также представителями государств было достигнуто соглашение о создании единой женской хоккейной команды.
Консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу соместного участия двух стран будут проведены в ближайшее время.
Ранее Южная Корея и КНДР совместно участвовали в церемонии открытия в 2000, 2004 и 2006 годах.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.
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