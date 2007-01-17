Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Российские биатлонисты в Пхенчхане будут выступать в форме с орнаментом в азиатском стиле

    Теги сборная России сборная России жен СБР Александр Кравцов adidas Пхенчхан-2018

    Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пхенчхане будут выступать в форме с узором или орнаментом в азиатском стиле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом утверждения дизайна комбинезонов.

    Форма будет выполнена в бордовом цвете и практически не будет отличаться от той, в которой россияне выступают в текущем сезоне. Производитель экипировки также останется неизменным – компания adidas.

    В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что организация не участвует в утверждении формы. 

    «Согласованием деталей формы занимаются представители Adidas, СБР никак не участвует в этом процессе», – приводит «Р-Спорт» слова президента СБР Александра Кравцова.  

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. Атлеты смогут выступить в Южной Корее только в нейтральном статусе. На экипировке спортсменов будет размещен знак OAR (Олимпийский атлет из России). На форме не может быть размещена государственная символика России.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться