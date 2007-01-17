Российские биатлонисты в Пхенчхане будут выступать в форме с орнаментом в азиатском стиле

Российские биатлонисты на Олимпийских играх в Пхенчхане будут выступать в форме с узором или орнаментом в азиатском стиле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом утверждения дизайна комбинезонов.

Форма будет выполнена в бордовом цвете и практически не будет отличаться от той, в которой россияне выступают в текущем сезоне. Производитель экипировки также останется неизменным – компания adidas.

В Союзе биатлонистов России (СБР) отметили, что организация не участвует в утверждении формы.

«Согласованием деталей формы занимаются представители Adidas, СБР никак не участвует в этом процессе», – приводит «Р-Спорт» слова президента СБР Александра Кравцова.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Играх-2018 сборную России. Атлеты смогут выступить в Южной Корее только в нейтральном статусе. На экипировке спортсменов будет размещен знак OAR (Олимпийский атлет из России). На форме не может быть размещена государственная символика России.