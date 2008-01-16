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    Бьорндален хотел отложить формирование состава на Игры-2018 до Антхольца

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Пхенчхан-2018 Одд-Бьорн Йельмесет

    Будущий спортивный директор сборной Норвегии Одд-Бьорн Йельмесет рассказал о том, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален хотел, чтобы формирование окончательного состава сборной Норвегии на Игры-2018 было отложено до этапа Кубка мира в Антхольце.

    – Он не согласен с решением, но с теми результатами, которые он показал, он не смог квалифицироваться в команду. Он хотел, чтобы окончательное решение по составу было отложено до Антхольца, но это бы задело других спортсменов. 

    — Бьорндален хотел, чтобы крайний срок формирования команды был отодвинут?

    — Да, именно. Но исходя из критериев, которые мы установили, и плана, которому мы следовали, брать Уле Эйнара в Пхенчхан было бы неправильно.

    Мы дали Уле Эйнару много шансов. Увы, ничего не вышло. Так что будем называть вещи своими именами: самый выдающийся олимпиец пропустит Игры-2018, – сказал Йельмесет.

    Бьорндалена не взяли на Олимпиаду. Но, кажется, он не уходит

    Бьорндален без Олимпиады. Как так?

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