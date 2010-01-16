Уле Эйнар Бьорндален: «Если Домрачева может выступить лучше, когда я рядом, то поеду в Пхенчхан»

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален пока не решил, поедет ли в Пхенчхан в качестве зрителя, чтобы поддержать жену, белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.

«Не знаю, поеду ли я в Пхенчхан. Мне нужно почувствовать, какое решение будет правильным. Я должен был бы ехать туда, чтобы бежать гонки сам. Если Дарья может выступить лучше, когда я рядом, то я поеду. В то же время, у белорусов хорошо отлаженная система, которой я не хотел бы мешать.



– Какие аргументы против поездки?



– Дарья испытывает огромное давление, которое может возрасти, если я буду рядом. Мы пока не приняли решение. История с непопаданием в команду еще очень свежа.



Мы же живем вместе. Она чувствует эту атмосферу, и это на нее влияет. Хорошо, что у нее получается абстрагироваться во время соревнований. Надеюсь, сейчас у нее будет более спокойный период, и она сможет сосредоточиться на том, что ей предстоит делать. Тогда она будет сильна на Олимпийских играх», – рассказал Бьорндален.

Бьорндалена не взяли на Олимпиаду. Но, кажется, он не уходит