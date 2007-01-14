Антон Шипулин: «Для себя решил, что я поеду на Олимпиаду. Главное, чтобы комиссия МОК одобрила»

Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что принял решение ехать в Пхенчхан-2018.
До этого Шипулин несколько раз уходил от ответа и говорил, что точно не знает, поедет ли на Игры.
«Что касается эстафеты, то я бы рассчитывал на этот состав – он проверенный, есть опыт завоевания медалей. Знаю, что решение по сбору Цветкову и Бабикову обсуждали еще летом.
Я тоже должен был пропускать Рупольдинг, но сделали коррекцию, потому что формы нет. Решили набирать ее через старты. Кто-то из нас точно пойдет по правильному пути. Я видел их тренировочный план, это не может не дать результат. Надеюсь, на Олимпиаде они выстрелят.
Для себя решил, что я поеду на Олимпиаду. Главное, чтобы комиссия МОК одобрила. До последнего жду, не хочу об этом много говорить. Поживем – увидим, что будет после 28 января. Но я готов», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Биатлонист также рассказал, по какой причине он не будет проводить сбор перед Играми-2018 на высоте.
«В горы мы не поехали по причине того, что не видим смысла ехать туда на неделю, а после – обратно. Организм в Корее и так тяжело будет адаптироваться к новому часовому поясу.
Кроме того, для нас нет смысла проводить сборы в горах, поскольку трасса в Корее находится на небольшой высоте и мы понимаем, что самое тяжелое, с чем надо будет бороться – это часовая акклиматизация. Надо быть свежим и приехать не с гор», – отметил Шипулин.
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