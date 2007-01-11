Александр Тихонов: «Если бы Бьерндален прошел весь мой путь, он бы умер, не родившись»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал последние результаты норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

Напомним, в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге норвежец финишировал 42-м и не попал в гонку с общего старта. На данный момент он не выполнил критерии отбора в команду для попадания в Пхенчхан-2018 и рискует пропустить Игры.

«Безусловно, печально, когда с арены уходят такие герои, такие легенды. Когда Бьерндален появляется на трассе, он собирает огромное количество болельщиков. Но время неумолимо.

Меня в 29 лет уже выгоняли из биатлона. Если бы Бьерндален прошел весь мой путь, он бы умер, не родившись. Если бы он испытал то, что я испытал в жизни, прошел через те трудности, он бы не выжил», – заявил Тихонов.