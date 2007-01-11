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    Александр Тихонов: «Если бы Бьерндален прошел весь мой путь, он бы умер, не родившись»

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Александр Тихонов сборная Норвегии

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал последние результаты норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена.

    Напомним, в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге норвежец финишировал 42-м и не попал в гонку с общего старта. На данный момент он не выполнил критерии отбора в команду для попадания в Пхенчхан-2018 и рискует пропустить Игры. 

    «Безусловно, печально, когда с арены уходят такие герои, такие легенды. Когда Бьерндален появляется на трассе, он собирает огромное количество болельщиков. Но время неумолимо.

    Меня в 29 лет уже выгоняли из биатлона. Если бы Бьерндален прошел весь мой путь, он бы умер, не родившись. Если бы он испытал то, что я испытал в жизни, прошел через те трудности, он бы не выжил», – заявил Тихонов.

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