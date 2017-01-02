Тихонов хочет провести в Тюмени Кубок своего имени с участием звезд мирового биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов по случаю 70-летия планирует провести в конце зимнего сезона Кубок своего имени, в котором примут участие звезды мирового биатлона.

«Независимо от санкций, допинговых скандалов, я буду лично обращаться с просьбой приехать Уле-Эйнара Бьорндалена, Мартена Фуркада, Габриэлу Коукалову, буду общаться на эту тему с президентами федераций, Международным союзом биатлонистов.

Разыграть Кубок в Тюмени можно будет среди регионов, и пригласить знаменитых спортсменов, провести это все под девизом «За чистый мировой биатлон», – сказал Тихонов.

По словам Тихонова, призовой фонд турнира может составить 27 тысяч долларов.