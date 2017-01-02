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    Тихонов хочет провести в Тюмени Кубок своего имени с участием звезд мирового биатлона

    Теги Уле Эйнар Бьорндален Александр Тихонов сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) стадион Жемчужина Сибири (Тюмень)

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов по случаю 70-летия планирует провести в конце зимнего сезона Кубок своего имени, в котором примут участие звезды мирового биатлона.

    «Независимо от санкций, допинговых скандалов, я буду лично обращаться с просьбой приехать Уле-Эйнара Бьорндалена, Мартена Фуркада, Габриэлу Коукалову, буду общаться на эту тему с президентами федераций, Международным союзом биатлонистов.

    Разыграть Кубок в Тюмени можно будет среди регионов, и пригласить знаменитых спортсменов, провести это все под девизом «За чистый мировой биатлон», – сказал Тихонов.

    По словам Тихонова, призовой фонд турнира может составить 27 тысяч долларов.

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