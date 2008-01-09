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    Дмитрий Васильев: «Шипулин с каждым годом регрессирует в скорости»

    Теги сборная России Антон Шипулин Дмитрий Васильев Андрей Крючков

    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что тренер Антона Шипулина Андрей Крючков допускает ошибки в подготовке спортсмена.

    «С каждым годом регрессирует в скорости, хотя в этом году стал лучше стрелять. Очевидно, что эксперименты Крючкова проваливаются.

    Для меня великий тренер тот, кто прошел всю школу с детского спорта, а не взял лучшего спортсмена в команде и бьет себя в грудь кулаком. Спортсмену легко заморочить голову красивыми песнями», – рассказал Васильев.

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