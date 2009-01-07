Антон Шипулин: «Промах на последнем рубеже стоил мне, наверное, пятого места»

Российский биатлонист прокомментировал свой результат в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе (12-е место).

«В целом неплохая гонка. Сегодня почувствовал себя лучше, чем во вчерашнем спринте. Думаю, что состояние будет улучшаться и дальше.

Плохо, что выбирался с 28-го места, допустил один промах на последнем рубеже. Это стоило мне, наверное, пятого места.

На последнем круге недоволен своим самочувствием. На финиш меня немножко не хватило.

Конечно, я очень хотел побороться, достать впереди идущих спортсменов. Но, к сожалению, потратил очень много сил на втором и третьем кругах», – сказал Шипулин.