Немецкий комментатор: «У меня нет никакой уверенности в том, что Шипулин чист»

Комментатор немецкого Eurosport Зиги Хайнрих поделился мнением насчет спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил, а также насчет допингового скандала в Сочи-2014.

«У нас была дискуссия с Дмитрием Губерниевым. Он считает, что я не должен упоминать в эфире о допинговом прошлом Логинова, но моя позиция такова, что спортсмены, которые обманывали своих коллег, крали у них призовые, не заслуживают уважения.

Я комментирую также легкую атлетику и говорю о Лашоуне Меррите и Джастине Гэтлине то же самое, что о Логинове. Я не хочу видеть таких людей на соревнованиях.

Кроме того, я считаю, что Россия должна была понести большее наказание за манипуляции на Играх в Сочи. Но в итоге более 200 человек из России примут участие в Играх.

Я согласен, что фигуристка Евгения Медведева не была частью этой системы и заслуживает право выступать, но, например, биатлонная и лыжная сборные не должны соревноваться. По крайней мере, спортсмены, которые выступали в Сочи.

Я уважаю Антона Шипулина как талантливого атлета, но в свете последних разоблачений у меня нет никакой уверенности, что он чист», – сказал Хайнрих.