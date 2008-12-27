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    Владимир Барнашов: «Первый раз слышу, что Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде»

    Теги сборная России сборная России жен допинг МОК CAS Пхенчхан-2018 Владимир Барнашов Александр Логинов Ирина Старых

    Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов заявил, что впервые слышит о том, что Александр Логинов и Ирина Старых подали апелляции в CAS на решение МОК о возможном недопуске к Играм-2018.

    «Первый раз слышу, что Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде. Какие апелляции здесь вообще можно подавать, если от МОК пока еще не было никаких заявлений ни по поводу Логинова, ни по поводу Старых?

    Имена тех спортсменов, кто допущен к Олимпиаде, будут объявлены только 8 января, и я не понимаю, как можно раньше этого срока подавать апелляции на решение, которое не было оглашено», – сказал Барнашов.

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