Владимир Барнашов: «Первый раз слышу, что Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде»

Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов заявил, что впервые слышит о том, что Александр Логинов и Ирина Старых подали апелляции в CAS на решение МОК о возможном недопуске к Играм-2018.

«Первый раз слышу, что Логинов и Старых подали апелляции в CAS на недопуск к Олимпиаде. Какие апелляции здесь вообще можно подавать, если от МОК пока еще не было никаких заявлений ни по поводу Логинова, ни по поводу Старых?

Имена тех спортсменов, кто допущен к Олимпиаде, будут объявлены только 8 января, и я не понимаю, как можно раньше этого срока подавать апелляции на решение, которое не было оглашено», – сказал Барнашов.