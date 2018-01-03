Отец Фуркада: «Наверное, русские ждут, что Мартен закончит карьеру. Но я уверен, что он не уйдет»

Отец Мартена Фуркада Марсель прокомментировал выступление сына в текущем сезоне.

– Что вы думаете об успехах Йоханнеса Бо? Кажется, по уровню он недалеко от Мартена.

– Йоханнес в великолепной форме, но очевидно, что он не сможет держать её весь сезон. Сейчас Мартен немного слабее Йоханнеса, но планировать пик формы на декабрь не нужно, он наберет форму в январе.

– Выиграть в Анси было важно для Мартена?

– Для него каждый раз важно выиграть. Но, конечно, во Франции победа имеет особенный вкус. И то, что он победил соперников в контактной гонке, в том числе Антона Шипулина и Йоханнеса Бо, дает ему уверенность в дальнейших победах.

– Антон выглядел разочарованным...

– Да, сейчас уровень Антона не позволяет ему выигрывать у Мартена. Но этот год особенный, Кубок мира не имеет такого большого значения, как обычно. Самая важная битва будет в феврале на Олимпиаде, на ней и определится победитель этого сезона.

Самое важное, что нужно знать о Мартене сегодняшнем – что он смотрит дальше, чем Кубок мира или Олимпийские игры. Он хочет стать самым титулованным французским олимпиоником, сейчас это его единственная цель. Ему не хватает одного золота. Если он его получит в Пхенчхане, его задача будет решена. Возможно, будут и другие медали, на Олимпиаде в Китае, например.

– Какие у Мартена планы после завершения этого сезона? Он продолжит карьеру?

– Наверное, русские спортсмены и болельщики ждут, что он закончит, не хочу раньше времени их разочаровывать! Но я уверен, что он не собирается уходить, и мы еще увидим его в Пекине, – рассказал Марсель Фуркад.

Полное интервью Марселя Фуркада читайте в блоге Simply a sport lover на Sports.ru