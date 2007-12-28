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    Александр Тихонов: «Если в ближайшее время не будет сделано выводов из допинг-скандала, наступит катастрофа»

    Теги Александр Тихонов допинг сборная России сборная России жен Ричард Макларен

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что если Россия не сделает выводы из допинг-скандала, то ситуация станет еще хуже.

    «Если в ближайшее время не будет сделано выводов, наступит катастрофа. Нас ждут еще решения по расследованию Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас.

    Советую безграмотным людям, которые все это натворили, читать и учиться. Если руководство обоих спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже. У россиян же в эти предновогодние дни одна большая радость – обокрали роскошный дом Чубайса», – написал Тихонов.

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