Александр Тихонов: «Если в ближайшее время не будет сделано выводов из допинг-скандала, наступит катастрофа»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что если Россия не сделает выводы из допинг-скандала, то ситуация станет еще хуже.

«Если в ближайшее время не будет сделано выводов, наступит катастрофа. Нас ждут еще решения по расследованию Макларена в отношении спортсменов из летних видов спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас.



Советую безграмотным людям, которые все это натворили, читать и учиться. Если руководство обоих спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже. У россиян же в эти предновогодние дни одна большая радость – обокрали роскошный дом Чубайса», – написал Тихонов.