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    Виталий Мутко: «Два года Родченкова нет – и проблем в стране нет. Некому манипулировать»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен Григорий Родченков

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал слова адвоката Григория Родченкова о том, что его клиенту грозит в случае возвращения на родину.

    «Пытки? Смерть? Что здесь вообще можно комментировать? С такими вопросами пусть все желающие идут в Следственный комитет РФ. Это уже просто смешно. Пусть они возьмут статистику: два года Родченкова нет — и проблем в стране у нас нет. Почему? Да потому что некому манипулировать. Человек такое тут разворачивал... Следственный комитет сейчас активно работает в этом направлении.

    Пусть на нас смотрят, сняв очки, — стоим, как голая сборная. Никакой мы не центр допинга, всё это очередная попытка очернить нас. За эту зиму у нас ни одного случая выявления допинга, ребята вкалывают, ездят с этапа на этап, а люди все никак не успокоятся», – рассказал Мутко.

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