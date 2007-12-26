Виталий Смирнов: «Если весь этот допинговый скандал не станет для нас знаком, что пора что-то менять, то что еще должно произойти?»

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов считает, что в России все еще есть большие проблемы с допингом.

– Лично для себя вы понимаете, что на самом деле происходило на Олимпиаде в Сочи? Была ли там в действительности подмена проб?

– Боюсь, однозначно ответ на этот вопрос не знает никто, включая и господ Освальда и Макларена. В этой истории все еще очень много непонятных моментов, но я надеюсь, со временем мы все-таки найдем правдивые ответы.

Но здесь я хотел бы сказать несколько о другом. В соответствии со статистикой, опубликованной вашей газетой, только за последние две Олимпиады российские спортсмены были лишены за нарушения антидопинговых правил 37 медалей! И это без учета дел, которые были заведены комиссией Освальда по Сочи-2014.

– 37 наград, которые нужно будет вернуть, – это катастрофа?

– Вы только вдумайтесь: порой за целую Олимпиаду мы завоевываем ненамного больше! А для сравнения, американцы за тот же период потеряли всего две медали. Эти цифры говорят о том, что у нас есть очень серьезный повод задуматься, что происходит.

Наши спортсмены массово попадаются на допинге, наше национальное агентство не имеет признания WADA, мы вынуждены ехать на Олимпийские игры без флага и гимна. Если даже все это не станет для нас знаком, что пора что-то менять в системе управления спортом, я даже не знаю... Что еще должно произойти, чтобы мы поняли: реформы необходимы? – рассказал Смирнов.