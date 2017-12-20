Пихлер не получит аккредитацию на Олимпиаду в Пхенчхане и не сможет оспорить это решение в CAS

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в допинге российскими спортсменами, не будут допущены до Игр-2018.

Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России. Его подопечные Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Да, сегодня мы получили последнее решение МОК – Пихлеру не предоставят аккредитацию на Игры в Пхенчхане», – сообщил глава Союза биатлонистов Швеции Олле Далин.

Сообщается, что специалист и федерация не смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как это решение не является дисквалификацией за допинг, а представляет собой вопрос выдачи аккредитации на турнир. Ранее Пихлер заявлял, что готов обратиться в CAS, если его не допустят до Игр.