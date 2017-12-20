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    Пихлер не получит аккредитацию на Олимпиаду в Пхенчхане и не сможет оспорить это решение в CAS

    Теги сборная России жен допинг сборная Швеции сборная Швеции жен МОК Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018 Союз биатлонистов Швеции Олле Далин

    Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер не сможет получить аккредитацию на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

    Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в допинге российскими спортсменами, не будут допущены до Игр-2018.

    Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России. Его подопечные Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    «Да, сегодня мы получили последнее решение МОК – Пихлеру не предоставят аккредитацию на Игры в Пхенчхане», – сообщил глава Союза биатлонистов Швеции Олле Далин.

    Сообщается, что специалист и федерация не смогут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), так как это решение не является дисквалификацией за допинг, а представляет собой вопрос выдачи аккредитации на турнир. Ранее Пихлер заявлял, что готов обратиться в CAS, если его не допустят до Игр.

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