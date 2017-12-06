Пихлер подаст иск в CAS, если его не допустят к работе на Олимпиаде-2018

Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер сообщил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), если его не допустят до работы на Олимпиаде в Пхенчхане.

Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в допинге российскими спортсменами, не будут допущены до Игр-2018.

Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России. Его подопечные Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Я пойду в Спортивный арбитражный суд», – ответил Пихлер на вопрос, как поступит, если ему запретят работать на Олимпиаде.

«Что касается таких примеров, как Пихлер, то есть тренеров, ныне представляющих иные сборные и НОК, то на данный момент просто нет однозначного ответа, какая процедура будет использоваться по ним. Здесь потребуется определенное время», – заявили в МОК.

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