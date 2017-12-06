Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пихлер подаст иск в CAS, если его не допустят к работе на Олимпиаде-2018

    Теги Сочи-2014 сборная России жен допинг сборная Швеции сборная Швеции жен МОК Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018

    Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер сообщил, что подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), если его не допустят до работы на Олимпиаде в Пхенчхане.

    Согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК) тренеры, работавшие с уличенными в допинге российскими спортсменами, не будут допущены до Игр-2018.

    Пихлер ранее занимал пост старшего тренера женской сборной России. Его подопечные Ольга Зайцева и Яна Романова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    «Я пойду в Спортивный арбитражный суд», – ответил Пихлер на вопрос, как поступит, если ему запретят работать на Олимпиаде.

    «Что касается таких примеров, как Пихлер, то есть тренеров, ныне представляющих иные сборные и НОК, то на данный момент просто нет однозначного ответа, какая процедура будет использоваться по ним. Здесь потребуется определенное время», – заявили в МОК.

    В чем обвиняют Зайцеву?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться