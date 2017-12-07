Вольфганг Пихлер: «Мутко не должен работать в спорте»
Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян до Игр-2018 под нейтральным флагом.
– Решение МОК – это компромиссный вариант для всех или для всех кроме России?
– В принципе, для России это было хорошее решение. Оно могло быть гораздо жестче, но это решение я считаю справедливым. Это мое личное мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.
– А разве дисквалификации всех российских чиновников от Мутко до Жукова недостаточно?
– Это хорошее решение. В моих глазах Мутко не должен работать в спорте, но в итоговом решении, главный проигравший – не он, а спортсмены.
– Вы поддерживаете мысли западных журналистов, что в сложившейся ситуации есть вина Путина?
– Нет, я не лезу в большую политику. Я слишком мал, чтобы рассуждать о Путине и его мотивах, – сказал Пихлер.
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