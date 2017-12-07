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    Вольфганг Пихлер: «Мутко не должен работать в спорте»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная России жен допинг Владимир Путин МОК Александр Жуков ОКР Вольфганг Пихлер Пхенчхан-2018

    Бывший старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян до Игр-2018 под нейтральным флагом.

    Решение МОК – это компромиссный вариант для всех или для всех кроме России?

    – В принципе, для России это было хорошее решение. Оно могло быть гораздо жестче, но это решение я считаю справедливым. Это мое личное мнение, что чистые спортсмены не должны отвечать за действия своего правительства.

    А разве дисквалификации всех российских чиновников от Мутко до Жукова недостаточно?

    – Это хорошее решение. В моих глазах Мутко не должен работать в спорте, но в итоговом решении, главный проигравший – не он, а спортсмены.

    Вы поддерживаете мысли западных журналистов, что в сложившейся ситуации есть вина Путина?

    – Нет, я не лезу в большую политику. Я слишком мал, чтобы рассуждать о Путине и его мотивах, – сказал Пихлер.

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