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    Денис Освальд: «Недавно Родченкову пришлось поменять квартиру из соображений безопасности»

    Теги допинг МОК сборная России Денис Освальд Григорий Родченков

    Глава независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков был вынужден сменить квартиру.

    «Несколько дней назад Григорию Родченкову пришлось поменять квартиру из соображений личной безопасности», – заявил Освальд.

    Родченков, рассказавший о допинговой системе в России, проживает в США и находится под программой защиты свидетелей. Экс-главе Московской антидопинговой работе неоднократно поступали угрозы.

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