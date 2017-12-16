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    Виталий Мутко: «Работа по защите наших отстраненных спортсменов будет продолжаться. За клевету надо отвечать»

    Теги Виталий Мутко допинг МОК сборная России сборная России жен WADA

    Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко сообщил, что государство будет отстаивать права пожизненно отстраненных МОК российских спортсменов столько времени, сколько потребуется.

    «Безусловно, подготовка сборной, оперативное взаимодействие с МОК, создание условий для спортсменов – все это вышло на первый план, и, надеемся, никакой дискриминации в их отношении не будет.

    Но это не значит, что мы отложили в долгий ящик решение вопроса о поддержке пострадавших спортсменов, о защите их честного имени в судах. Эта работа, которая со стороны кому-то может казаться и незаметной, будет продолжаться, сколько бы на это времени ни потребовалось – за клевету надо отвечать.

    Миф о российском допинге, сфабрикованный на базе обвинений одного человека, искусственный, созданный в политических целях оппонентами России. Сожалею, что спортивное движение и WADA поддалось давлению и предпочитает не видеть очевидных цифр, дискредитируя нашу страну, присылая новые списки, в которых сегодня 300, а завтра может оказаться уже 500, потом тысяча россиян», – рассказал Мутко.

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