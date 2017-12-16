Светлана Миронова: «Еще не показала результат, после которого меня можно называть спасительницей русского биатлона»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своих результатах на Кубке мира, о любимых книгах и проблемах в стрельбе.

О результатах: «Все рано начали говорить обо мне. Я еще не показала такого результат, после которого меня можно было называть спасительницей нашего биатлона.

На Кубке мира в Пхенчхане за три дня потеряла килограмма три. Когда стартовала, понимала, что пора финишировать. Мимо тебя проходит спортсменка, но ты за ней не можешь даже держаться.

В Контиолахти меня не взяли, но я понимала, что тогда была никакая, результата ноль. Мне сказали: «Света, ты перспективная, поэтому мы не отправляем тебя в Россию, а на Кубок IBU».

О стрельбе: «Я стараюсь выкинуть все мысли из головы во время стрельбы. Но иногда в середине стрельбы возникает мысль: это ноль. И тогда его не будет точно. Один ноль у меня был в юниорском возрасте с двух рубежей – но не выиграла».

О любимых книгах: «Крестный отец», «Поющие в терновнике», и, наверное, «Грозовой перевал».

О макияже: «Я не крашусь перед гонкой. А зачем? Я и так красивая», – сказала Миронова в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».