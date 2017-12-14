Анфиса Резцова: «Всех россиянок нужно отправить на «Ижевскую винтовку», чтобы увидеть, кто на что готов»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением насчет состава женской сборной России на Олимпийские игры-2018.

«Руководство Союза биатлонистов России (СБР) озвучило, что поедут те, кто будет занимать место в топ-15 Кубка мира. Вот мы и ждем, кто из них сможет забраться на эти позиции.

Я считаю, что всех надо отправить на «Ижевскую винтовку», чтобы получить понятную картину: кто на что готов, как девчонки будут выглядеть на фоне друг друга. По трем этапам КМ тяжело делать выводы, потому что кто-то бежал одну гонку, кто-то пропускал неделю и так далее. В Ижевске они поварятся в общем котле. Туда надо подтянуть девчонок с Кубка IBU, которых мы не видели на Кубке мира», – сказала Резцова.

Также бывшая спортсменка отдельно отметила проблемы с лыжным ходом у россиянки Светланы Мироновой.

«Светлана испытывала сложности в стрельбе еще до того, как попала в сборную, но этому есть объяснение, ведь она пришла из лыж. Сейчас обиднее всего, что сейчас она теряет свой ход! Эта девочка вроде меня, ворвалась в биатлон из лыжного спорта за счет своих скоростных качеств. И сейчас в национальной команде должны работать над ее стрелковой подготовкой. А так получается, что и в стрельбе плюсов нет, и ходом она сбавила. Я даже не знаю, по какой методике с ней работают», – добавила Резцова.