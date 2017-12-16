Татьяна Акимова: «На меня очень повлияла смена тренеров. Не могу себя найти, не от чего оттолкнуться в подготовке»
Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась при смене тренерского штаба сборной.
– Может, в подготовке было что-то не то, но мы стараемся и психологически справляемся, мне кажется.
– С приходом тренера Владимира Королькевича много изменилось в тренировочном процессе?
– Можно сказать, очень многое. Если сравнить период, когда мы работали с Виталием Норицыным с нынешним, все очень разное. И к этому, знаете, приходилось привыкать. Вот представьте, ты готовишься, соревнуешься год. По итогам делаешь выводы: чего не хватает, над чем нужно работать.
Потом с приходом новых тренеров методика меняется, и полгода тратится на то, чтобы просто адаптироваться ко всему этому.
На меня, во всяком случае, эти тренерские перемены повлияли. Не можешь себя найти, не от чего оттолкнуться в подготовке. Надо начинать работать, а ты все пытаешься понять, как и что, где старые ориентиры, где новые, что правильно, что нет.
– Нет надежды, что из всего этого к Олимпиаде вырастет суперпрорыв?
– Не знаю. Не могу сказать. Прошлый год, считайте, был у меня экспериментальный, я только начала себя понимать. И в этом сезоне на прошлогоднем опыте можно было что-то сделать.
Но сейчас все новое. Не знаю, как я буду чувствовать себя в январе–феврале. Было бы хотя бы полгода подготовительных. Но изменения случились по ходу сезона.
– Были удивлены?
– Конечно. Не успела привыкнуть – все поменялось. Очень тяжело, – сказала Акимова.
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