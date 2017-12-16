Татьяна Акимова: «На меня очень повлияла смена тренеров. Не могу себя найти, не от чего оттолкнуться в подготовке»

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала о проблемах, с которыми она столкнулась при смене тренерского штаба сборной.

– Может, в подготовке было что-то не то, но мы стараемся и психологически справляемся, мне кажется.

– С приходом тренера Владимира Королькевича много изменилось в тренировочном процессе?

– Можно сказать, очень многое. Если сравнить период, когда мы работали с Виталием Норицыным с нынешним, все очень разное. И к этому, знаете, приходилось привыкать. Вот представьте, ты готовишься, соревнуешься год. По итогам делаешь выводы: чего не хватает, над чем нужно работать.

Потом с приходом новых тренеров методика меняется, и полгода тратится на то, чтобы просто адаптироваться ко всему этому.

На меня, во всяком случае, эти тренерские перемены повлияли. Не можешь себя найти, не от чего оттолкнуться в подготовке. Надо начинать работать, а ты все пытаешься понять, как и что, где старые ориентиры, где новые, что правильно, что нет.

– Нет надежды, что из всего этого к Олимпиаде вырастет суперпрорыв?

– Не знаю. Не могу сказать. Прошлый год, считайте, был у меня экспериментальный, я только начала себя понимать. И в этом сезоне на прошлогоднем опыте можно было что-то сделать.

Но сейчас все новое. Не знаю, как я буду чувствовать себя в январе–феврале. Было бы хотя бы полгода подготовительных. Но изменения случились по ходу сезона.

– Были удивлены?

– Конечно. Не успела привыкнуть – все поменялось. Очень тяжело, – сказала Акимова.