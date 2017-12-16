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    Анастасия Кузьмина: «Не думала о том, что стану лидером Кубка мира. Такого со мной еще не случалось»

    Теги Кубок мира Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен

    Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (2-е место).

    «На первой лежке немного не повезло с ветром. Но я не тот, кто говорит об этом. Скорее, это нервы. Хотелось удерживать лидирующую позицию, был настолько большой отрыв.

    Форма хорошая. Было видно, что у некоторых девчонок получалось на трассе меньше. Мне было настолько комфортно, что даже удивительно.

    Я лидер Кубка мира? Совсем об этом не думала, это совсем новая информация! Такого еще со мной не случалось», – сказала Кузьмина в эфире телеканала «Матч ТВ».

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