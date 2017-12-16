Кубок IBU. Спринт. Малышко одержал победу, Латыпов – 2-й, Поварницын – 8-й, Волков – 15-й
Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Вторым стал еще один россиянин – Эдуард Латыпов.
Кубок IBU
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины
Спринт
1. Дмитрий Малышко (Россия) – 24.44,1 (0+1)
2. Эдуард Латыпов (Россия) – 9,2 (0+0)
3. Эмильен Жакелен (Франция) – 30,4 (0+1)
4. Михаэль Реш (Бельгия) – 31,8 (0+1)
5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 33,5 (0+1)
6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 34,0 (0+2)
7. Артем Прима (Украина) – 44,0 (0+1)
8. Александр Поварницын (Россия) – 51,4 (0+1)...
15. Алексей Волков (Россия) – 1.07,2 (1+1)
16. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 1.07,6 (1+1)
17. Семен Сучилов (Россия) – 1.08,7 (2+0)...
20. Сергей Бочарников (Беларусь) – 1.10,1 (1+2)...
22. Сергей Семенов (Украина) – 1.11,0 (1+0)
23. Доминик Ландертингер (Австрия) – 1.11,1 (1+1)
24. Петр Пащенко (Россия) – 1.13,7 (1+2)...
36. Даниэль Мезотич (Австрия) – 1.42,4 (1+1)
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