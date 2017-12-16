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    Кубок IBU. Спринт. Малышко одержал победу, Латыпов – 2-й, Поварницын – 8-й, Волков – 15-й

    Теги Михаэль Реш Даниэль Мезотич сборная России сборная Норвегии сборная Франции результаты Кубок IBU сборная Австрии сборная Украины сборная Беларуси Доминик Ландертингер Алексей Волков Сергей Бочарников Дмитрий Малышко Сергей Семенов Артем Прима Семен Сучилов Ветле Шостад Кристиансен Дмитрий Пидручный сборная Бельгии Эдуард Латыпов Петр Пащенко Вегард Бьорн Йермунсхауг Александр Поварницын Эмильен Жакелен

    Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Вторым стал еще один россиянин – Эдуард Латыпов.

    Кубок IBU

    3-й этап

    Обертиллиах, Австрия

    Мужчины

    Спринт

    1. Дмитрий Малышко (Россия) – 24.44,1 (0+1)
    2. Эдуард Латыпов (Россия) – 9,2 (0+0)
    3. Эмильен Жакелен (Франция) – 30,4 (0+1)
    4. Михаэль Реш (Бельгия) – 31,8 (0+1)
    5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 33,5 (0+1)
    6. Дмитрий Пидручный (Украина) – 34,0 (0+2)
    7. Артем Прима (Украина) – 44,0 (0+1)
    8. Александр Поварницын (Россия) – 51,4 (0+1)...
    15. Алексей Волков (Россия) – 1.07,2 (1+1)
    16. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 1.07,6 (1+1)
    17. Семен Сучилов (Россия) – 1.08,7 (2+0)...
    20. Сергей Бочарников (Беларусь) – 1.10,1 (1+2)...
    22. Сергей Семенов (Украина) – 1.11,0 (1+0)
    23. Доминик Ландертингер (Австрия) – 1.11,1 (1+1)
    24. Петр Пащенко (Россия) – 1.13,7 (1+2)...
    36. Даниэль Мезотич (Австрия) – 1.42,4 (1+1)

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