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    Александр Жуков: «Лишение россиян флага и гимна – это нарушение принципов олимпийского движения и ущемление прав человека»

    Теги МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018 Евгения Медведева

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении МОК лишить россиян флага и гимна в Пхенчхане-2018.

    «Считаю, что это не только нарушение принципов олимпийского движения, олимпийской хартии, но и ущемление прав и свобод человека.

    Человек имеет право представлять свою страну, и никто его этого права не должен лишать. Мы тоже об этом говорили с коллегами из Международного олимпийского комитета.

    Наши спортсмены получили возможность выступать во всех видах соревнований, как в индивидуальных, так и в командных. Думаю, что это серьезная уступка МОК.

    Большую роль, думаю, тут сыграла Женя Медведева, которая сказала членам исполкома МОК: «Я мечтаю выступить за свою страну на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях, но я также мечтаю выступить и за мою команду».

    Наша команда должна быть представлена на Олимпиаде лучшими спортсменами, а приглашения будет направлять МОК персонально каждому спортсмену. Мы должны быть уверены, что они направят приглашения не пятым-шестым номерам, а первым.

    И все-таки как будут обозначены наши спортсмены, надо будет обсуждать вопрос, как будет выглядеть форма», – рассказал Жуков в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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