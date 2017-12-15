Владимир Королькевич: «Давно готов к тому, что меня отстранят от Пхенчхана-2018»
Тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал вероятность своего отстранения от Пхенчхана-2018.
– Вы понимаете, что санкции МОК относительно российских спортсменов в любой момент могут распространиться и на вас. Готовы к этому?
– Давно готов. У нас ведь под вопросом сейчас находится весь тренерский штаб, не только я.
Все так или иначе работали с олимпийской командой на Играх в Сочи. Но к этому мы относимся как к данности: как будет – так и будет.
– А если МОК допустит к Играм атлетов, но не допустит тренеров?
– Такой вариант мы тоже обсуждали. Есть резервная команда, с которой работает свой тренерский штаб, всегда можно попросить о помощи их. Но пока паниковать рано.
Думаю, что решение по допуску на Игры российских специалистов будет озвучено не в самый последний момент. И мы уже после этого станем решать, как лучше поступить, – рассказал Королькевич.
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