Владимир Королькевич: «Давно готов к тому, что меня отстранят от Пхенчхана-2018»

Тренер женской сборной России по биатлону прокомментировал вероятность своего отстранения от Пхенчхана-2018.

– Вы понимаете, что санкции МОК относительно российских спортсменов в любой момент могут распространиться и на вас. Готовы к этому?

– Давно готов. У нас ведь под вопросом сейчас находится весь тренерский штаб, не только я.

Все так или иначе работали с олимпийской командой на Играх в Сочи. Но к этому мы относимся как к данности: как будет – так и будет.

– А если МОК допустит к Играм атлетов, но не допустит тренеров?

– Такой вариант мы тоже обсуждали. Есть резервная команда, с которой работает свой тренерский штаб, всегда можно попросить о помощи их. Но пока паниковать рано.

Думаю, что решение по допуску на Игры российских специалистов будет озвучено не в самый последний момент. И мы уже после этого станем решать, как лучше поступить, – рассказал Королькевич.