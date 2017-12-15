Екатерина Юрлова: «Не верю, что Зайцева могла с чем-то мухлевать. Это бред»

Чемпионка мира Екатерина Юрлова рассказала о том, будет ли выступать в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом, а также заявила, что не верит в то, что двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева нарушала антидопинговые правила.

«Мы общались со многими ребятами из разных сборных. Они спрашивают, какие решения будем принимать, что мы будем делать. Но у меня пока нет однозначного ответа, потому что мы ждем решения сверху.

Да, было такое, что спортсмены могут поехать под нейтральным флагом. Но как это все будет организовано, с кем мы поедем, кто будет нам готовить инвентарь? Как все будет выглядеть – это будет одна команда или МОК предоставит? У меня нет такой информации. Как спортсменка, я готова ехать.

Это какой-то наговор на наших спортсменов. Я не верю, что Ольга Зайцева могла с чем-то мухлевать. Это бред.

Ради честного имени спортсменов я бы хотела поехать и на Олимпиаде показать свой максимум», – сказала Юрлова в интервью «Калашников Media».