Цветков не выступит в спринте на третьем этапе Кубка мира из-за простуды

Российский биатлонист Максим Цветков пропустит спринт на этапе Кубка мира в Анси из-за простуды, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

У Цветкова небольшая простуда, тренеры приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена.

Россиянин на данный момент идет 19-м в общем зачете Кубка мира и может выступить в гонке с общего старта, которая пройдет в Анси 17 декабря.

Таким образом, за Россию в спринте побегут пять спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.