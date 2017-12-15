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    Цветков не выступит в спринте на третьем этапе Кубка мира из-за простуды

    Теги Кубок мира сборная России СБР Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков пропустит спринт на этапе Кубка мира в Анси из-за простуды, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

    У Цветкова небольшая простуда, тренеры приняли решение не рисковать здоровьем спортсмена.

    Россиянин на данный момент идет 19-м в общем зачете Кубка мира и может выступить в гонке с общего старта, которая пройдет в Анси 17 декабря.

    Таким образом, за Россию в спринте побегут пять спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Антон Шипулин.

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