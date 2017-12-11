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    Зайцева, Чекалева и Доценко подали апелляции в CAS на решение МОК об отстранении

    Теги Ольга Зайцева Сочи-2014 сборная России жен допинг лыжные гонки МОК сборная России жен Юлия Чекалева CAS Анастасия Доценко

    Российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад.

    Напомним, МОК пожизненно отстранил спортсменок от участия в Олимпийских играх в любом качестве, а также аннулировал их результаты Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил Сочи-2014. 

    Ранее еще 22 российских спортсмена, которых дисквалифицировал МОК, обратились в спортивный суд с апелляциями.

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