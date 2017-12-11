Зайцева, Чекалева и Доценко подали апелляции в CAS на решение МОК об отстранении

Российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также биатлонистка Ольга Зайцева подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад.

Напомним, МОК пожизненно отстранил спортсменок от участия в Олимпийских играх в любом качестве, а также аннулировал их результаты Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил Сочи-2014.

Ранее еще 22 российских спортсмена, которых дисквалифицировал МОК, обратились в спортивный суд с апелляциями.