WADA о словах Путина про давление извне: «Решения принимаются объективно. Мы – прозрачная и нейтральная организация»

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о том, что на организацию оказывается давление.

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50 процентов состоит из представителей спорта и на 50 процентов – из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год.

WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», – говорится в заявлении WADA.

Владимир Путин: «Понимаем, что на WADA и МОК давят, запугивают. И так и есть, что бы они ни говорили»