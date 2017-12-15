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    WADA о словах Путина про давление извне: «Решения принимаются объективно. Мы – прозрачная и нейтральная организация»

    Теги допинг Владимир Путин сборная России сборная России жен WADA

    Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали заявление президента России Владимира Путина о том, что на организацию оказывается давление.

    «WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50 процентов состоит из представителей спорта и на 50 процентов – из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год.

    WADA объективно принимает решения в рамках своей миссии как лидера совместного всемирного движения за спорт без допинга», – говорится в заявлении WADA.

    Владимир Путин: «Понимаем, что на WADA и МОК давят, запугивают. И так и есть, что бы они ни говорили»

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