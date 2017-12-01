Дмитрий Губерниев – о дисквалификации Зайцевой: «Интересно, когда эти скоты угомонятся?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет пожизненного отстранения от участия в Олимпиадах российской биатлонистки Ольги Зайцевой.

«Биатлонистка Ольга Зайцева и лыжницы Юля Чекалева и Настя Доценко пожизненно дисквалифицированы МОК! Зайцева лишена серебра Сочи!

Мне вот интересно, когда эти скоты угомонятся?

Девчонки, Россия с вами! Зайцева – образец чистоты спорта», – написал Губерниев.

«Мы знакомы с Зайцевой черт знает сколько! С учетом ее преданности делу, с учетом того, как о ней отзывается Пихлер, который на 200% уверен в ее абсолютной чистоте вместе со всеми нами, решение не имеет ничего общего со спортом. Оно политическое и идеологическое. Видно, что нам объявляют войну.

По решению Международной федерации лыжных видов (FIS) видно, под каким давлением находится команда, которая через несколько дней свое решение изменила. По бобслеистам и скелетонистам – ребят, примите что-нибудь одно!

Понятно, что мы боремся и не молчим. Российская сторона принимает активное участие в решении этого вопроса – нам нужна Олимпиада и единая команда с флагом и гимном. Другой вопрос, что сейчас ряды почистили так, что хоть стой, хоть падай.

Они пытаются бороться с Путиным и делают все возможное, чтобы россияне объединились вокруг президента. Так и будет. Это очень странная борьба. Слишком часто за последние десятилетия и столетия наши иностранные партнеры кусали локти после некоторых решений и действий в адрес нашей страны. Я уверен, что так будет и в этот раз», – цитирует комментатора «Чемпионат».