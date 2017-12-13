Виталий Мутко: «Мы не можем смириться и согласиться с выводами комиссии Освальда. Мы не видим доказательств»
Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко сообщил, что Россия не признает выводы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.
«Принятое решение не говорит о том, что мы будем признавать результаты комиссии Освальда, которые продолжают штамповаться практически ежедневно. Мы не можем с этим смириться и согласиться.
Мы не видим никаких серьезных доказательств, есть только слова Родченкова и Макларена, и мы будем оказывать всю возможную поддержку в защите чести, достоинства и имени наших спортсменов.
Нужно быть вместе и понимать, что за многими решениями есть определенные цели, в том числе и ослабить российский спорт. Все это должны понимать и видеть эти угрозы», – рассказал Мутко.
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