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    Габриэла Коукалова: «Существует достаточно доказательств наличия допинговой системы в России»

    Теги допинг сборная России сборная России жен сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова)

    Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова считает, что существует достаточное количество доказательств того, что в России существовала институциональная допинг-система.

    «Российских спортсменов уличали в применении допинга во многих видах спорта. Мы, спортсмены, знаем, кто подозреваемый. Опасения по поводу применения допинга были и раньше, но не было доказательств. Теперь же они есть в достаточном количестве. Они появляются регулярно, И это настоящие улики, а не предположения. В России существовала система, это не было совпадением», — написала Коукалова.

    Биатлонистка также ответила на критические заявления, которые обрушились на нее в соцсетях после того, как она открыто призвала отстранить сборную России от Олимпийских игр в Пхенчхане.

    «Иногда моей команде не нравится то, что я пишу. Кто-то даже считает мои заявления маркетинговой ошибкой. Но я здесь не для того, чтобы угодить всем. Я — человек спорта. Меня касается все, что происходит в спорте.

    Я не имею ничего против россиян как нации. У меня есть друзья из России, и за свою жизнь я встретила много великих людей из этой страны, которых я уважаю. К сожалению, я вынуждена отделять это от своей работы.

    Мы должны сохранить биатлон и весь спорт чистым. Стремление заполучить медаль любой ценой и политические амбиции не должны побеждать в спорте», — добавила Коукалова.

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