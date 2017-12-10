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    У Елисеева возникли проблемы с винтовкой во время эстафеты на Кубке мира

    Теги Кубок мира сборная России Матвей Елисеев

    У российского биатлониста Матвея Елисеева возникли проблемы с винтовкой во время «стойки» на втором этапе эстафеты в австрийском Хохфильцене.

    На стрельбе россиянин допустил три промаха, после чего начал использовать дополнительные патроны, биатлонист не мог зарядить один из них. В итоге Елисеев попросил помощь у специалистов на рубеже и все-таки завершил стрельбу, при этом закрыв все мишени.

    На этом Елисеев потерял 2 минуты и 10 секунд. После второго этапа сборная России идет на 15-м месте с отставанием более четырех минут.

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