У Елисеева возникли проблемы с винтовкой во время эстафеты на Кубке мира

У российского биатлониста Матвея Елисеева возникли проблемы с винтовкой во время «стойки» на втором этапе эстафеты в австрийском Хохфильцене.

На стрельбе россиянин допустил три промаха, после чего начал использовать дополнительные патроны, биатлонист не мог зарядить один из них. В итоге Елисеев попросил помощь у специалистов на рубеже и все-таки завершил стрельбу, при этом закрыв все мишени.

На этом Елисеев потерял 2 минуты и 10 секунд. После второго этапа сборная России идет на 15-м месте с отставанием более четырех минут.