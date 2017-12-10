Кубок IBU. Гонка преследования. Кайшева выиграла, Виролайнен – 2-я, Загоруйко – 8-я
Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде, второй стала ее соотечественница Дарья Виролайнен.
Кубок IBU
2-й этап
Ленцерхайд, Швейцария
Женщины
Гонка преследования
1. Ульяна Кайшева (Россия) – 31.02,9 (1+0+1+0)
2. Дарья Виролайнен (Россия) – 1,3 (0+0+1+1)
3. Хло Шевалье (Франция) – 25,2 (0+0+0+0)
4. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.06,9 (0+0+2+0)
5. Николь Гонтье (Италия) – 1.08,9 (0+0+1+2)
6. Юлия Журавок (Украина) – 1.09,0 (2+2+0+0)
7. Элизабет Хогберг (Швеция) – 1.10,3 (0+0+1+2)
8. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.21,9 (0+0+0+0)...
11. Энора Латюльер (Франция) – 1.40,0 (1+0+1+2)
12. Ольга Абрамова (Украина) – 1.43,0 (0+0+3+1)
13. Кристина Резцова (Россия) – 2.06,0 (2+1+1+0)
14. Жюлия Симон (Франция) – 2.08,9 (1+0+2+3)
15. Ирина Услугина (Россия) – 2.14,8 (0+0+3+0)
16. Ольга Якушова (Россия) – 2.24,2 (0+0+0+3)...
20. Надин Хорхлер (Германия) – 2.55,8 (1+1+1+1)
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