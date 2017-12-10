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    Кубок IBU. Гонка преследования. Кайшева выиграла, Виролайнен – 2-я, Загоруйко – 8-я

    Теги сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен сборная Украины жен Кубок IBU Анастасия Загоруйко (Романова) Ольга Якушова (Галич) Элизабет Хогберг Николь Гонтье Дарья Виролайнен Надин Хорхлер Ирина Услугина (Трусова) Ольга Абрамова Ульяна Кайшева Энора Латюльер Юлия Журавок Кристина Резцова Хло Шевалье Жюлия Симон Эмили Калкенберг

    Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в пасьюте на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде, второй стала ее соотечественница Дарья Виролайнен.

    Кубок IBU

    2-й этап

    Ленцерхайд, Швейцария

    Женщины

    Гонка преследования

    1. Ульяна Кайшева (Россия) – 31.02,9 (1+0+1+0)
    2. Дарья Виролайнен (Россия) – 1,3 (0+0+1+1)
    3. Хло Шевалье (Франция) – 25,2 (0+0+0+0)
    4. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 1.06,9 (0+0+2+0)
    5. Николь Гонтье (Италия) – 1.08,9 (0+0+1+2)
    6. Юлия Журавок (Украина) – 1.09,0 (2+2+0+0)
    7. Элизабет Хогберг (Швеция) – 1.10,3 (0+0+1+2)
    8. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.21,9 (0+0+0+0)...
    11. Энора Латюльер (Франция) – 1.40,0 (1+0+1+2)
    12. Ольга Абрамова (Украина) – 1.43,0 (0+0+3+1)
    13. Кристина Резцова (Россия) – 2.06,0 (2+1+1+0)
    14. Жюлия Симон (Франция) – 2.08,9 (1+0+2+3)
    15. Ирина Услугина (Россия) – 2.14,8 (0+0+3+0)
    16. Ольга Якушова (Россия) – 2.24,2 (0+0+0+3)...
    20. Надин Хорхлер (Германия) – 2.55,8 (1+1+1+1)

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