Кубок IBU. Супермикст. Норвежцы Брюн-Ли и Кристиансен победили, Резцова и Волков – 3-и
8 декабря на втором этапе Кубка IBU в австрийском Ленцерхайде прошел супермикст. Победу одержали норвежцы Текла Брюн-Ли и Ветле Шостад Кристиансен, россияне Кристина Резцова и Алексей Волков – 3-и.
Кубок IBU
2-й этап
Ленцерхайде, Австрия
Супермикст
1. Текла Брюн-Ли – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36.56,3 (0+4)
2. Жюлия Симон – Антонин Гигонна (Франция) – 8,5 (1+8)
3. Кристина Резцова – Алексей Волков (Россия) – 33,5 (0+8)
4. Сюзанна Хоффман – Давид Коматц (Австрия) – 57,1 (0+7)
5. Элизабет Хогберг – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 1.06,8 (0+3)
6. Ольга Абрамова – Артем Тищенко (Украина) – 1.49,7 (0+7)...
9. Динара Алимбекова – Сергей Бочарников (Беларусь) – 2.05,6 (0+11)...
11. Анна Вайдель – Давид Цобель (Германия) – 3.07,0 (3+15)
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