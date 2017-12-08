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    Кубок IBU. Супермикст. Норвежцы Брюн-Ли и Кристиансен победили, Резцова и Волков – 3-и

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    8 декабря на втором этапе Кубка IBU в австрийском Ленцерхайде прошел супермикст. Победу одержали норвежцы Текла Брюн-Ли и Ветле Шостад Кристиансен, россияне Кристина Резцова и Алексей Волков – 3-и.

    Кубок IBU

    2-й этап

    Ленцерхайде, Австрия

    Супермикст

    1. Текла Брюн-Ли – Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36.56,3 (0+4)
    2. Жюлия Симон – Антонин Гигонна (Франция) – 8,5 (1+8)
    3. Кристина Резцова – Алексей Волков (Россия) – 33,5 (0+8)
    4. Сюзанна Хоффман – Давид Коматц (Австрия) – 57,1 (0+7)
    5. Элизабет Хогберг – Тобиас Арвидсон (Швеция) – 1.06,8 (0+3)
    6. Ольга Абрамова – Артем Тищенко (Украина) – 1.49,7 (0+7)...
    9. Динара Алимбекова – Сергей Бочарников (Беларусь) – 2.05,6 (0+11)...
    11. Анна Вайдель – Давид Цобель (Германия) – 3.07,0 (3+15)

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